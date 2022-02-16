Сумарну гарантовану потужність для імпорту газу в Україну з ЄС у 2022 році збільшено на 85%.

З 1 по 15 лютого 2022 року імпорт газу в Україну склав 192,4 млн кубометрів і більш ніж в чотири рази перевищив аналогічний показник у січні (44,8 млн кубометрів).

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

У жовтні-грудні 2021 року в Україну сумарно імпортували з ЄС 181 млн кубометрів.

З 1 січня 2022 року ОДТСУ І угорський оператор FGSZ ввели гарантовані потужності для імпорту до 8 млн кубометрів газу на добу з Угорщини в Україну. З 1 лютого Україна почала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Також на період з 4 лютого до 31 березня 2022 року гарантовану потужність в точці "Будінце" (Словаччина) збільшено на 15 млн кубометрів і вона становить 42 млн кубометрів на добу.

Сумарну гарантовану потужність для імпорту газу в Україну з ЄС у 2022 році збільшено на 85% і становить 50 млн кубометрів на добу.

Ціни на газ:

У лютому середня ринкова вартість газу становить 900-1000 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Україні корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Станом на початок лютого 2022 року за рік імпортний газ в Україні подорожчав майже в 5 разів.