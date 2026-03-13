Україна готується до наступної зими: Шмигаль відповів, де шукатимуть газ

Денис Шмигаль зазначив, що Україна продовжить купувати газ у ЄС в період сприятливої цінової кон’юнктури.

Україна планує закачати до початку наступного опалювального сезону щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час години запитань до уряду заявив перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Ставимо за мету вийти на показник щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу на початок наступного опалювального сезону", - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, енергетичне відомство розраховує, що до підземних газосховищ будуть переважно закачувати газ власного видобутку.

"Також плануємо здійснювати додаткові закупівлі газу на європейському ринку в період сприятливої цінової кон’юнктури", - зауважив Шмигаль, не уточнивши, за якої вартості газу у Європейському Союзі цінова кон’юнктура вважатиметься сприятливою.

Очільник енергетичного відомства також прогнозує, що наприкінці поточного опалювального сезону у сховищах буде 9,5 мільярда кубометрів газу.

Атаки Росії на газову інфраструктуру України - головні новини

Росія продовжує систематично атакувати газову інфраструктуру України. Так, 25 лютого голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, російські загарбники другу добу поспіль атакують обʼєкти компанії у Харківській та Чернігівській областях.

За день до цього очільник нафтогазового монополіста повідомляв, що Росія впродовж усього дня атакувала дронами об’єкт газовидобутку на Харківщині. За його словами, тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об’єкти "Нафтогазу".

Попри систематичні атаки РФ та збільшення споживання "блакитного палива", міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україні найімовірніше вистачить газу до кінця опалювального сезону.

