Українські газові сховища заповнені менше ніж на половину-менше 15 млрд куб. м.

Запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 18 грудня склали 14,94 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

Про це повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України".

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За тиждень запаси газу скоротилися на 3,4%, або на 530 млн куб.м. викачування газу прискорилося у зв'язку зі зниженням добової температури повітря.

Відбір газу зі сховищ здійснюється в обсязі приблизно 70-80 млн кубометрів на добу. До цього добове викачування було на рівні 60-70 млн куб. м.

Закачування не відбувається.

Зараз українські газові сховища заповнені на 48,2%.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.

21 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України склали 27,15 млрд кубометрів.

27 листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 26,9 млрд кубометрів.

Запас природний газ в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.

19 грудня 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 24,7 млрд кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна