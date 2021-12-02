Також вперше в історії НАЕК "Енергоатом" працює 14-ма енергоблоками з наявних 15-ти.

Запорізька атомна електростанція вперше в історії несе навантаження, рівну 100% від встановленої потужності і становить 6040 МВт.

Про це повідомила прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".

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Зазначається, що після підключення 30 листопада о 12:24 енергоблоку №2 ЗАЕС до мережі найбільша атомна електростанція в Європі – Запорізька – працює всіма шістьма енергоблоками.

"Вперше в історії Запорізька АЕС видає історичний максимум електроенергії для потреб населення і промисловості України. Це видатна подія!"- цитує прес-служба т.в.о. генерального директора Запорізької АЕС Дмитра Вербицького.

Тепер шість енергоблоків ЗАЕС працюють без будь-яких мережевих обмежень, виробляючи додатково понад 17 млн кВт-год електроенергії щодня.

При цьому керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що вперше в історії НАЕК працює 14-ма енергоблоками з наявних 15-ти.

Наприкінці січня 2022 року планують під'єднати до енергосистеми п'ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4) після перевантаження палива та проведення підготовчих робіт до вивантаження відпрацьованого палива на Центральне сховище.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

22 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українські атомні електростанції в лютому, вперше в історії, працюватимуть на максимальній потужності - 15 енергоблоками.

26 листопада 2021 року Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на наступний рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%.

Автор: Ганна Бредіхіна