Вартість першого комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива становить близько 2 млрд грн.

Енергоатом завершив будівництво у Чорнобильській зоні відчуження першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Туди доправлятиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української – й зберігатиметься там протягом наступних 100 років. Про це повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом» і розповіла про терміни реалізації проекту та його фінансування.

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Так, вартість першого комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива становить близько 2 млрд грн. Загальна вартість усього проекту (він складатиметься з 15 пускових комплексів) сягне приблизно 37 млрд грн.

Планується, що проект повністю завершать до 2040 року. Профінансовано будівництво ЦСВЯП кредитними коштами Bank of America Merill Lynch та власними коштами Енергоатома.

Наразі споруджено всі будівельні конструкції й інфраструктуру з приймання і зберігання ВЯП, а також сам майданчик, на якому розташовуватимуться контейнери з відпрацьованим паливом.

«Повноцінна робота першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії, що веде до сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України», – зазначається у повідомленні.

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Автор: УНІАН