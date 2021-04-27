Президент обговорив з гендиректором МАГАТЕ питання ядерної безпеки в Україні та європейському регіоні.

Українська держава працює над розвитком атомної галузі для забезпечення енергетичної безпеки та синхронізації національної енергетичної системи з енергосистемою Європейського Союзу. Серед іншого, країна має намір локалізувати технологічне виробництво для новітніх реакторів SMR-160.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі в Києві.

"Сьогодні я можу впевнено сказати, що Україна рішуче налаштована розвивати свою атомну енергетику", - цитує прес-служба Зеленського.

Зокрема, він зазначив, що Україна планує перейти до використання новітніх ядерних реакторів, зокрема, малих модульних реакторів SMR-160, оскільки має на меті локалізувати технологічне виробництво для SMR-160 в Україні.

Президент назвав символічним відвідування Гроссі України у 35-ту річницю від дня аварії на Чорнобильській АЕС. Глава держави подякував МАГАТЕ і міжнародній спільноті за увагу до чорнобильської проблематики з перших днів трагедії на атомній станції, а також за підтримку в подоланні її наслідків.

Читайте такожМАГАТЕ розмовлятиме про ядерні об'єкти у Криму і на Донбасі лише з Україною"Це стосується не тільки реалізації проектів технічної допомоги, а й обміну досвідом і знаннями. Хочу відзначити особливу роль знань в атомній енергетиці. Сьогодні наші експерти мають унікальний досвід у сфері ядерної безпеки та виведення ядерних об'єктів з експлуатації. Україна готова ділитися цими знаннями з МАГАТЕ, щоб подібні аварії більше ніколи не трапилися", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику у світі, а зараз Україна змінює уявлення про саму катастрофу. Українські фахівці намагаються дати нове життя Чорнобильській зоні, яка є унікальним об'єктом, де після техногенної катастрофи поступово відроджується природа. Президент висловив сподівання, що після завершення пандемії COVID-19 глава МАГАТЕ, а також вчені, екологи, історики та туристи з усього світу зможуть побачити її на власні очі.

"Також ми крок за кроком перетворюємо зруйнований четвертий енергоблок на екологічно безпечну систему. Для цього ми реалізували безпрецедентний інженерний проект - збудували арку нового безпечного конфайнмента. Ми завершуємо будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дозволить підвищити рівень ядерної безпеки та забезпечити більшу енергонезалежність", - додав глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна отримала ліцензію на промислову експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, де упродовж 100 років зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з першого, другого і третього енергоблоків.

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Автор: Ганна Бредіхіна