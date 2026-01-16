Зеленський розкрив, скільки гігаватів електроенергії не вистачає Україні

Президент наголосив, що відновлення енергетичного сектору триває щодня.

Споживання електроенергії в Україні наразі більше, ніж може забезпечити енергосистема під регулярними російськими обстрілами. Станом на вчора, 15 січня, не вистачало близько третини електроенергії для покриття споживання, заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з чеським колегою Петром Павелом.

"Вони (росіяни, - УНІАН) знають, що вони роблять. Дякувати богу, наші також знають, що роблять. Вчора споживання було велике, близько 18 гігават споживання. А в нас були можливості на 11 з чимось. Але кожного дня щось відновлюється", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна щодня відновлює не лише електричні підстанції, а й можливості нарощувати імпорт електроенергії з-за кордону.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Ситуація в енергетиці України доволі складна через постійні російські обстріли та стійкі сильні морози. Так, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що через нову атаку росіян на ранок знеструмленими залишалися споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається у столичному регіоні.

В свою чергу міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес в Україні максимально зменшити використання електроенергії для освітлення зовнішньої реклами та вивісок і за можливості поділитися нею з людьми. Крім того, "Укрзалізницю", НАК "Нафтогаз України" та концерн "Укроборонпром" зобов'язали збільшити імпорт електроенергії до 50% від власних потреб для перерозподілу електроенергії на користь людей.

