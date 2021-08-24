Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час майбутнього головування в ОБСЄ.

На полях інавгураційного саміту "Кримської платформи" президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президент України.

Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти. За його словами, Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.

Читайте такожЗеленський: "Північний потік-2" – це зброя, яка є небезпечною не лише для України, а й для Європи

Також особлива увага під час зустрічі була приділена координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік-2".

"Проект "Північний потік-2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив президент України.

Лідери держав також обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Володимир Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що кореспондуватиметься зі співпрацею країн у межах ініціативи "Тримор'я".

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Катерина Гірник