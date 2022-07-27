Глава держави анонсував важливі політичні і дипломатичні події, які заплановані на другу половину тижня.

Україна поступово стане одним з гарантів Європейської енергетичної безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 154-го дня війни.

"Готуємось до збільшення нашого експорту електрики споживачам в Європейський Союз. Попри таку війну ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Поступово зробимо Україну одним з гарантів Європейської енергетичної безпеки саме за рахунок нашого внутрішнього виробництва електрики", - сказав Зеленський.

Крім того, глава держави анонсував надзвичайно важливі політичні і дипломатичні події, які заплановані на другу половину поточного тижня.

"Передусім це стосується завтрашнього відзначення дня Української державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижнево посилюємо нашу державу, щотижнево робимо речі, які зближають нас з Європейським Союзом і щотижнево забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії", - наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив про поточну роботу у напрямку санкційної політики проти Росії.

Він нагадав, що сьогодні відбулося спільне засідання Міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участю керівництва Верховної Ради та фракцій і груп.

"Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну. Зокрема, є ініціатива щодо посилення відповідальності на рівні Євросоюзу за ухилення від санкцій та ініціатива щодо обов’язкового розкриття інформації про будь-які ділові контакти, спільне володіння корпоративними правами та власністю з громадянами Росії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що санкційна група Єрмака-Макфола буде координувати свою роботу з представниками українського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" скоротив поставки газу до Німеччини газопроводом "Північний потік-1".