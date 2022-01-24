Прем'єр провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Кабінет міністрів поставив за мету збільшити товарообіг України та Австрії до 2 мільярдів доларів у 2022 році.

Як повідомляє урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

"За підсумками 11 місяців минулого року товарообіг між нашими країнами склав понад 1,6 мільярда доларів США. Ми поставили перед собою амбітну мету збільшити товарообіг до 2 мільярдів доларів США у 2022 році", — цитує главу уряду його прес-служба.

Шмигаль підкреслив, що існує великий потенціал для розширення українсько-австрійського ділового та інвестиційного співробітництва. Зокрема, він запропонував федеральному канцлеру Австрії заснувати щорічний українсько-австрійський бізнес-форум під загальним патронатом урядів країн. Проведення першого Форуму планується під час офіційного візиту федерального канцлера Австрії в Україну.

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Зі свого боку Нехаммер підтримав ідею проведення такого заходу і підтвердив намір відвідати Україну в цьому році.

Товарообіг України з ЄС:

Товарообіг між Україною та Європейським Союзом у 2020 році склав 42,4 млрд дол., що на 8,4% менше, ніж роком раніше.

Зокрема, обсяг взаємної торгівлі агропродукцією між Україною та ЄС у 2020 році склав 10,2 млрд дол. і став другим найбільшим в історії.

За даними Міністерства інфраструктури, за останні чотири роки з моменту укладення Угоди про асоціацію товарообіг між Україною та Європейським Союзом збільшився більш ніж на 60%.