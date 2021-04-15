За словами депутата він просто випадково стер з диска "кодове слово", необхідне для входу в систему.

Народний депутат України Давид Арахамія втратив 400 біткоїнів.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

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За словами депутата він просто випадково стер з диска "кодове слово", необхідне для входу в систему.

"Зараз це страшна сума, я вже навіть не хочу про це думати", - поділився нардеп.

За нинішнім курсом 400 біткоїнів – це приблизно 700 мільйонів гривень.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Біткоїн в Україні

Міністерство цифрової трансформації представило новий освітній серіал "Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюту" на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта".

Українці з початку деклараційної кампанії, яка завершиться 30 квітня, подали 172 тис.податкових декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 29,2 млрд грн.

У 2021 році 652 українських чиновники задекларували криптовалюту. В їх деклараціях зазначено 46 тис. 351 біткоїн, що становить майже 75 млрд грн.

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Автор: Олена Коваленко