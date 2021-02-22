Протягом минулого року АРМА згенерувало близько 53 мільйони гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здатне вже сьогодні суттєво збільшити надходження держави за рахунок доходів від управління арештованими грошима.

Про повідомив заступник Голови АРМА Володимир Павленко під час пресконференції, присвяченій реформуванню АРМА.

«Нам часто закидають, що АРМА витрачає на свою діяльність більше коштів, ніж заробляє. І це дійсно так. Але в чому причина? Одна з причин полягає в тому, що не всі доходи, які генеруються від діяльності АРМА, потрапляють до державного бюджету. Насправді, бюджет поповнює лише незначна частина з тих доходів, які АРМА забезпечує від управління арештованими активами – це кошти від передачі активів в оренду бізнесу.

Але це незначні суми у порівнянні з коштами, які АРМА заробляє завдяки управлінню грошовими активами. На нашому депозиті у банку розміщуються арештовані гроші та кошти, отримані від реалізації майна. На них нараховуються значні суми відсотків, і за рік розмір депозиту зростає приблизно на десяту частину – протягом минулого року АРМА згенерувало близько 53 мільйони гривень.

Ці кошти сьогодні не приносять жодної користі державі, бюджет може отримати їх лише після вироку суду. Але на практиці ми ще не мали таких випадків, тож з десятків мільйонів бюджету не дістається нічого.

Така ситуація є неприпустимою. У випадку з управлінням іншими видами активів бюджет отримує доходи, натомість цей шлях просто заблокований. Закордонні аналоги АРМА перераховують такі доходи до бюджету або до спеціальних фондів, і ми пропонуємо втілити в Україні подібну модель. Навіть якщо до бюджету потраплятиме половина від суми відсотків – це все одно перевищить доходи від управління активами шляхом передачі їх бізнесу. Це було б розумно і правильно, але, на жаль, нас у цьому питанні не підтримують, хоча ми постійно шукаємо однодумців для реалізації такої ініціативи».

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Автор: УНІАН