Доки уряди цих країн намагаються підтримати Україну, місцеві компанії підтримують російський нафтовий бізнес.

Найпалкіші прихильники України в Європі і противники Росії – країни Балтії – потайки допомагають російському тіньовому флоту, який перевозить підсанкційну нафту, фінансуючи російську агресію. Про це пише литовський суспільний мовник LRT.

Журналісти провели власне розслідування щодо діяльності мережі компаній Fast Bunkering, що працюють у Литві, Латвії та Естонії і спеціалізуються на заправці суден в морі.

Розслідування показало, що між червнем 2024 року та березнем 2025 року два судна-заправники Rina та Zircone, якими оперує вказана компанія, здійснили 286 операцій із заправки суден у різних точках Балтійського моря. З них щонайменше 159 – це танкери, що заходили до російських портів незадовго до або після заправки.

Відео дня

Аналітик Київської школи економіки Анатолій Кравцев, з яким консультувалися журналісти, визначив, що на момент проведення цих операцій із заправки щонайменше 20 танкерів мали чіткі ознаки приналежності до російського тіньового флоту.

"Зокрема, ці судна не мали страхового покриття від жодного члена Міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та керуючі компанії були зареєстровані поза юрисдикцією Коаліції з обмеження цін на нафту", – сказав Кравцев.

Зазначається, що формально жоден заправлений танкер на той момент не перебував під прямими санкціями, однак деякі з них були внесені в санкційні списки потім. Крім того, існують жорсткі протоколи щодо заправки танкерів з російською нафтою: одне з правил полягає в тому, що ці танкери не повинні належати до тіньового флоту, навіть тієї його частини, що не внесена в санкційні списки.

Тіньовий танкерний флот Росії

Як писав УНІАН, минулого тижня Євросоюз ухвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, де до санкційних списків внесено ще понад 100 танкерів тіньового флоту. Таким чином під санкціями ЄС вже перебувають близько 550 таких танкерів, хоча у Росії їх може бути більше тисячі.

Також ми розповідали, що керівництво Європейського Союзу хоче запровадити новий санкційний інструмент для протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Йдеться про нову морську декларацію, що дозволить організовувати перевірки танкерів у співпраці з державами, під прапорами яких формально ходять ці судна.

Вас також можуть зацікавити новини: