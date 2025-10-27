Умєров заявив, щоб були заслухані доповіді щодо російських атак на енергетичні об’єкти та стійкості мобільного зв’язку.

Мобільний зв'язок в Україні під час відключень світла має стати більш стабільним. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками Ставки.

"Підтримано рішення про збільшення кількості базових станцій (вишок мобільного зв'язку - УНІАН) з аварійним живленням і перерозподіл резервних джерел енергії з фокусом на прифронтові території", - написав він.

За його словами, на ставці Верховного Головнокомандувача розглянули ключові питання розвитку українських далекобійних спроможностей і посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Відео дня

"Разом з виробниками зброї та військовими проаналізували результати бойового застосування засобів далекого ураження - які завдання виконані, і що потрібно вдосконалити. Окремо розглянули обсяги виконання контрактів за 2025 рік і плани на 2026-2028 роки. Довгострокові контракти забезпечують стабільне завантаження підприємств, серійне виробництво та прогнозованість постачань у війська. Для оперативного планування підприємствам доручено узгоджувати щотижневі графіки надходжень", - зазначив Умєров.

Він заявив, щоб були заслухані доповіді щодо російських атак на енергетичні об’єкти та стійкості мобільного зв’язку.

"Обговорили пріоритети захисту та конкретні напрями співпраці з партнерами для зміцнення системи ППО", - додав секретар.

Мобільний зв'язок в Україні

Раніше фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби і розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що на даний момент російські ударні дрони типу "Шахед" не мають можливості управління за допомогою мобільного зв'язку. Тому, під час атак відключати мобільний зв'язок в Україні не потрібно.

Вас також можуть зацікавити новини: