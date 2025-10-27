Ердогана налякав ізраїльський повітряний бліцкриг проти Ірану цього літа.

Туреччина і Велика Британія підписали угоду про продаж 20 нових винищувачів Eurofighter Typhoon, які виробляє консорціум європейських оборонних компаній. Про це повідомляє Reuters.

Угоду на 8 мільярдів фунтів стерлінгів (10,7 мільярда доларів) підписали британський прем'єр-міністр Кір Стармер і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Як пише Reuters, Туреччина прагне наздогнати свого регіонального суперника Ізраїль, який цього року провів низку вкрай ефективних повітряних операцій по всьому Близькому Сходу і тим самим добряче налякав турецьке керівництво. Тож на додачу до цих 20 європейських літаків Анкара анонсувала намір придбати ще 24 вживані винищувачі у інших держав – зокрема, у Оману і Катару.

Відео дня

Своєю чергою Європа прагне здобути прихильність Туреччини, яка має другу за величиною армію в НАТО (після США) та є провідним виробником військових безпілотників. Як зазначає Reuters, європейцям потрібно посилити свій східний фланг; крім того Туреччина потенційно може відіграти важливу роль у повоєнній стабілізації ситуації в Україні.

За словами британців, Анкара отримає першу партію з 20 літаків Eurofighter Typhoon у 2030 році. Стармер зауважив, що угода передбачає можливість купівлі більшої кількості літаків.

Інші новини озброєнь

Як писав УНІАН, в Україні визначилися із тим, яку бойову машину піхоти (БМП) буде серійно випускати вітчизняна промисловість. Переможцем у цьому конкурсі стала KF41 Lynx від німецького концерну Rheinmetall. Хоча розмови про це точилися вже давно, лише минулого тижня міністри оборони України та Німеччини підписали угоду, яка передбачає спільний промисловий проєкт із виробництва цієї БМП в Україні.

Також ми розповідали, що шведська компанія Saab начебто готова відкрити завод зі складання винищувачів Gripen в Україні. Про це замислилися через те, що для виконання анонсованого контракту на 100 літаків для ЗСУ шведам все одно доведеться розширювати свої виробничі потужності.

Вас також можуть зацікавити новини: