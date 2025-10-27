Раніше в мережі вже повідомлялося щонайменше про один схожий інцидент.

Користувач з Південної Кореї розповів, що його Samsung Galaxy S25+ раптово загорівся прямо у нього в руках. У результаті загоряння смартфон повністю вийшов з ладу, а рамка корпусу розплавилася.

На підтвердження своїх слів користувач виклав фото "понівеченого" пристрою на офіційному форумі Samsung, на що звернуло увагу видання PhoneArena.

За словами потерпілого, телефон навіть не перебував на зарядці в момент інциденту – користувач тримав пристрій у руці, коли відчув сильний жар. Потім пролунав гуркіт, чоловік кинув телефон на підлогу, де той загорівся.

Сервісний центр Samsung почав розслідування, але офіційна причина загоряння наразі невідома. У самій компанії поки що не прокоментували ситуацію.

Експерти припускають, що справа може бути в несправній батареї або внутрішньому короткому замиканні. Однак наразі підтверджень цієї версії немає.

Раніше в мережі вже повідомлялося щонайменше про один схожий інцидент – тоді Samsung Galaxy S25+ загорівся під час заряджання. Однак це лише поодинокі випадки, і говорити про повторення історії з Galaxy Note 7 поки зарано.

УНІАН розповідав, що новенький Google Pixel 10 Pro Fold вибухнув під час перевірки на міцність. Блогер зауважив, що це перший раз, коли смартфон буквально запалюється на тесті.

