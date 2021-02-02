Асоціація представляє інтереси компаній, що постачають природний газ та електроенергію.

"Асоціація постачальників енергоресурсів", Асоціація "Укртеплоелектроцентраль" та міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго", які представляють інтереси постачальників природного газу та виробників теплової енергії, підписали меморандум про співпрацю та взаємодію.

Від Асоціації постачальників енергоресурсів меморандум підписав голова правління Артем Компан, від Асоціації "Укртеплоелектроцентраль" - її голова Олена Кондратенко, від Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" - президент Арсентій Блащук.

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Учасники Меморандуму проведуть аудит боргів за природний газ перед НАК "Нафтогаз України", накопичених за період дії ПСО, і розроблять план заходів щодо врегулювання цієї проблеми.

"Необхідно переходити по теплокомуненерго від ПСО до ринкових відносин. Відкриття ринку газу для цього сегмента має відбутися 1 травня. Це дозволить "Укргазвидобуванню" "вивільнити близько 5 мільярдів кубів газу і продавати його вільний ринок без посередника в особі "Нафтогазу". А держава зможе безпосередньо отримувати дивіденди від видобутку", - зазначив Артем Компан.

Представники професійних об'єднань домовилися спільно працювати над рішеннями щодо виходу з тарифної кризи та продовжувати реформу ринків газу, електроенергії та теплозабезпечення.

"Потрібно спрямувати зусилля на те, щоб безболісно можна було з 1 травня скасовувати дію ПСО щодо постачання газу теплокомуненерго. Для цього потрібно розв'язати ключові проблеми - врегулювати питання боргу перед "Нафтогазом", дати реальні тарифи на тепло, які забезпечать окупність підприємств, і забезпечити підприємства оборотними коштами, що неможливо без своєчасної оплати тепла споживачами", - переконаний Арсеній Блащук.

Голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів переконаний, що ринки природного газу, електроенергії та теплозабезпечення мають працювати за єдиними правилами, і взаємовідносини між постачальниками та споживачами мають будуватися на підставі однакових підходів.

Довідка

Громадська організація "Асоціація постачальників енергоресурсів" створена в червні 2020 р.Асоціація представляє інтереси компаній, що постачають природний газ і електроенергію. Станом на 1 лютого 2021 р. її членами є 30 компаній.

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" створена в 1990 р. і об'єднує понад 60% теплопостачальних підприємств і виробників обладнання для галузі комунальної теплоенергетики в Україні.

Асоціація "Укртеплоелектроцентраль", створена в серпні 2000 р., об'єднує 16 ТЕЦ в різних містах України та 4 підрядні організації.

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Автор: УНІАН