Рішення підвищити ставки на 75 базисних пунктів спрямоване на те, щоб зняти деяку напругу з економіки Великобританії.

Банк Англії підвищив процентні ставки на найбільшу суму з 1989 року, оскільки центральний банк бореться з високою інфляцією.

Про це повідомляє Politico.

Рішення підвищити ставки на 75 базисних пунктів спрямоване на те, щоб зняти деяку напругу з економіки Великобританії.

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Це знаменує найбільше зростання процентних ставок з 1989 року, за винятком короткого епізоду "чорної середи" в 1992 році, коли уряд Великобританії вийшов з європейського механізму валютних курсів.

Банк Англії заявив, що подальші підвищення можуть знадобитися "для стійкого повернення інфляції до цільового рівня", але додав, що відповість "рішуче, в міру необхідності", якщо інфляція залишиться високою.

Комітет з грошово-кредитної політики Банку проголосував за збільшення більшістю голосів.

Цей крок відповідає значним підвищенням, здійсненим Європейським Центральним банком та Федеральною резервною системою США, оскільки центральні банки борються за контроль над інфляцією.

Банк Англії висловлює побоювання, що підвищення ставок може вплинути на економічне зростання. Стрибок базової ставки буде болючим для деяких власників будинків у Великобританії через його прямий вплив на вартість іпотеки.

"Останні прогнози MPC описують дуже складні перспективи для економіки Великобританії. Очікувалося, що він буде перебувати в рецесії протягом тривалого періоду, а інфляція ІСЦ залишиться підвищеною на рівні понад 10 відсотків в найближчому майбутньому", — йдеться в заяві банку.

Війна в Україні та прогноз Банку Англії:

У травні 2022 року Банк Англії прогнозував, що війна в Україні може спровокувати "апокаліптичне" зростання світових цін на продовольство.

Керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі зазначив, що він все більше стурбований подальшим зростанням цін на продукти харчування, якщо Україна не зможе відвантажувати пшеницю і масла зі своїх складів через російську блокаду.

Він також зазначив, що ціни зростають найшвидшими темпами за останні 30 років, викликаючи "дуже великий шок".

"Це серйозне занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для країн, що розвиваються. Я ні в якому разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати поставки продовольства, було б величезним внеском", — зазначив Британський чиновник.

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