Через санкції в Росії подорожчають автомобілі та інша техніка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що нові санкції Заходу, введені проти Російської Федерації через війну проти України, призведуть до зубожіння росіян, безробіття, гіперінфляції, дефіциту і черг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу для російськомовних ЗМІ про вторгнення російських військ на територію України.

"Шок світової спільноти змінився гнівом і діями. Ви вже могли звернути увагу на їх результати на табло обмінників у своїх містах. Зовнішні умови для російської економіки кардинально змінилися, - це цитата, так сьогодні заявив Центробанк Росії. Звичайно, змінилися, тільки це дуже м'яко кажучи. Насправді ж, рубль провалився в прірву, як і вся російська економіка. Дно ще не досягнуто, але політ вже почався. Це не короткостроковий ефект, як зараз вам розповідають на телебачення, падіння і стагнація будуть довгими і болючими і не стабілізуються", - заявив Кулеба.

"Рівня життя, який у вас був до 24 лютого 2022 року, до початку загарбницької війни проти України, вже не буде. А буде зубожіння, затримки, зменшення зарплат і виплат, скорочення робочих місць, згортання інвестицій і будівництва", - зазначив міністр.

"Санкції, які абсолютно справедливо ввів Захід проти Росії за цей злочин, стосуються не тільки олігархів. Через дії Путіна кожен громадянин Росії відчує їх на собі. Втрата доступу до сучасних технологій, знецінення заощаджень, безробіття, гіперінфляція, дефіцит і черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє. Всього за кілька днів Путін повернув всю вашу велику країну саме в ті 90-і роки, з яких ви, росіяни, так хотіли назавжди вирватися. Правда, тепер буде значно гірше, ніж тоді", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що світова спільнота ввела санкції проти суверенного боргу Росії, проти російських банків, закрила доступ до ринків капіталу, ввела санкції проти найбільших державних компаній, і заборону на поставку технологій. Також багато країн зупинили видачу віз, населення збідніє, а інфляція проб'є стелю, товари пропадуть з полиць, а заощадження знецінюватимуться, кредити подорожчають, середній бізнес зазнає втрат.

Крім того, як сказав Кулеба, через санкції в Росії подорожчають автомобілі та інша техніка, а незабаром росіяни не зможуть користуватися кредитними картами, не зможуть нічого купити на eBay, Netflix, Amazon, не зможуть виїхати в Європу і Америку.

"Я не перебільшую, щоб вас налякати. Це сувора реальність. І перші її ознаки ви вже побачили сьогодні. Все це ціна, яку ви вже змушені платити за божевільні рішення президента Путіна. І у мене є одне питання. А заради чого? Яка денацифікація і демілітаризація України? Україна ніколи ні на кого не нападала і не гнобила нікого. Брехня, яку вам роками вливали у вуха про те, що ми збираємося напасти на Росію, - це просто нахабна брехня. Україна не збирається здаватися. Сьогодні по всій нашій країні стоять черги у військкомати, а по всій вашій країні - черги в банкомати. Тому Росія не зможе перемогти в цій злочинній і жахливій війні", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі затвердили відключення певної кількості російських банків від SWIFT. Це рішення було підтримано і іншими країнами, в тому числі США і Японією.

Також в Євросоюзі офіційно ввели санкції проти Центрального банку РФ і закрили авіапростір для російських авіакомпаній, і погодили санкції проти олігархів і бізнесменів, наближених до Путіна.