Платежі були здійснені у валюті випуску відповідних єврооблігацій – у доларах США.

Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила зобов'язання за єврооблігаціями із погашенням у 2022 та 2042 році у доларах.

Про це повідомило Міністерство фінансів країни-агресора.

"Платежі були здійснені у валюті випуску відповідних єврооблігацій – у доларах США (в сумі 84,4 млн дол). Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, рейтингові агентства очікували у випадку непогашення Росією своїх валютних єврооблігацій суверенного дефолту 4 травня.

Партнери України продовжують запроваджувати потужні економічні санкції проти РФ. Євросоюз та Сполучені Штати Америки готують вже шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

Нагадаємо, що на Росії визнали, що найближчі роки будуть дуже скрутними в економічному аспекті.

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