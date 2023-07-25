Розмір виплат складе від 450 грн до 3 100 грн.

До Дня Незалежності України держава забезпечить разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи країну.

Кабінет міністрів 21 липня ухвалив постанову "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань", повідомили у Мінсоцполітики.

Відповідно до постанови, виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн., у тому числі, як подяку за внесок у захист країни.

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Постанова уряду встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин - I групи - 3 100 грн; II групи - 2 900 грн; III групи - 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 1 000 грн.;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 грн.

Зазначається, що розмір грошової допомоги обчислювався, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - 2 093 грн. Так, для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50% прожиткового мінімуму, для членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України - 30 % та учасникам війни - 20%.

Як повідомляв УНІАН, для мешканців Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС, передбачена одноразова грошова допомога. Виплати можливі в сумі 5000 грн на кожну особу - від уряду України, та 6600 грн - від Міжнародної організації з міграції ООН.

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