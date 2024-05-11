Щороку Україні даватимуть по 3 мільярди євро, коли потреби вимірюються сотнями мільярдів.

ЄС погодився щорічно передавати Україні 3 мільярди євро прибутків від заморожених активів Росії на закупівлю зброї. Але це "майже ніщо" порівняно з потребами України, заявив в коментарі Politico міністр юстиції України Денис Малюська.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", — сказав Малюська.

Разом з тим міністр вважає, що рішення про передачу Україні доходів від російських активів є "хорошим першим кроком".

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"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію [російських активів] і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні закінчення війни [з Росією]", – додав він.

Доля заморожених активів РФ

Як писав УНІАН, із початком повномасштабної війни країни Заходу заморозили у своїх юрисдикціях російські фінансові активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Переважна більшість активів – це цінні папери, номіновані в євро.

Хоча на Заході регулярно лунають заклики про повну конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, досі на таке рішення ніхто не зважився.

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