Потреба у видатках перевищує доходи від частки ЄСВ упродовж усього 2021 року.

За підсумками серпня 2021 року на рахунок Фонду соціального страхування України надійшло 2,427 мільярда гривень частки ЄСВ.

Про це повідомляє прес-служба Фонду соцстраху.

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Як зазначили у Фонді, потреба у видатках на допомоги та страхові виплати за цей же період склала 4,69 млрд гривень із врахуванням заборгованості з фінансування лікарняних, декретних і допомог на поховання, що накопичилась на початок місяця.

Перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет Фонду, склало 2,3 мільярда гривень.

Зростання потреби у видатках:

● Як зазначили у Фонді, потреба у видатках перевищує доходи від частки ЄСВ упродовж усього 2021 року та корелює зі зростанням сум допомог за лікарняними листками, виданими, у тому числі в разі лікування від COVID-19.

● За підсумками першого півріччя 2021 року витрати Фонду на допомогу по тимчасовій втраті працездатності у порівнянні з тим же періодом 2020 року збільшились на 3,4 млрд грн, або на 72%.

● Також з початку пандемії Фонд отримав додаткове фінансове навантаження, пов’язане з оплатою самоізоляції контактних осіб, надання страхових виплат медичним працівникам, які інфікувались коронавірусом під час виконання професійних обов’язків, а також членам їх родин у разі смерті працівників закладів охорони здоров’я тощо.

● Тож однією з основних причин зростання потреби у видатках є пандемія COVID-19, а періоди піків захворюваності збігаються зі збільшенням сум допомог за лікарняними листками, які передають до Фонду на оплату (із врахуванням, що заяви-розрахунки для фінансування допомог подаються після одужання).

З чого складається бюджет Фонду:

● Бюджет Фонду майже повністю складається з частки ЄСВ. Увесь обсяг сплаченого єдиного внеску розподіляється між ФССУ, Пенсійним фондом і Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених Урядом пропорцій. Так, до бюджету ФССУ надходить частка ЄСВ у розмірі 9,5727% від 100% обсягу єдиного внеску.

● Ця частка надходить на рахунок Фонду в міру сплати єдиного внеску страхувальниками та одразу направляється на фінансування матеріального забезпечення та страхових виплат. ФССУ не тримає коштів на рахунку та направляє їх на виплати допомог щодня, аби якомога пришвидшити отримання коштів застрахованими особами.

Чому потреба у видатках Фонду перевищує обсяг надходжень:

● У першу чергу, падіння обсягів надходжень Фонду пов’язано із системним зменшенням упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ. Загалом її було зменшено майже на 5% – до 9,5727%. У грошовому еквіваленті це розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів.

● Таке суттєве зменшення частки від ЄСВ, що направляється на здійснення ФССУ виплат, призвело до фактичної відсутності в бюджеті Фонду резерву коштів, які можна було направити на фінансування допомог у разі непередбачуваного росту потреби у видатках через пандемію.

● Також надходження зменшились у зв’язку із пільгами, які було запроваджено для захисту підприємців. Так, за розрахунками у 2021 році ФССУ прогнозовано недоотримає 745,8 млн гривень частки єдиного внеску через зміни у законодавстві щодо звільнення окремих категорій страхувальників від сплати ЄСВ.

Чому виникла заборгованість:

Фонд соціального страхування в середині березня 2021 року попередив про затримки з виплатами лікарняних та декретних. Це, як стверджують у ФСС, пов'язане з нестачею доходів на покриття всіх зобов'язань. На той момент затримка становила 21 робочий день, або 1,8 млрд гривень.

У Фонді повідомили, що заборгованість була накопичена в грудні 2020 року через різке зростання витрат.

Автор: Олена Коваленко