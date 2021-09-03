До жовтня е-лікарняний буде ставати підставою для призначення матеріального забезпечення через 5 днів після його закриття.

Перехідний період впровадження електронних лікарняних було продовжено до 1 жовтня. На цей час пацієнти можуть отримати як паперові, так і е-лікарняні залежно від закладу охорони здоров’я.

Про це повідомили в Фонді соціального страхування (ФСС). При цьому в разі вагітності та пологів, захворювання на ВІЛ або психічного розладу мають бути видані виключно паперові листки непрацездатності.

Окрім відтермінування повного переходу на електронні листки непрацездатності, наказом МОЗ було внесено ряд інших змін, зокрема, щодо набуття е-лікарняними статусу виданих.

Читайте такожВ Україні найближчим часом запустять електронні лікарняні

Коли на час перехідного періоду е-лікарняні вважаються виданими?

● До завершення перехідного періоду е-лікарняні вважаються виданими і стають готовими до сплати через 5 днів після закриття. Раніше електронні лікарняні вважались виданими і ставали готовими до сплати на наступний день після закриття е-лікарняного.

У ФСС звертають увагу, що електронний лікарняний в особистих кабінетах має статус "закритий" одразу з дати свого відкриття, однак він є закритим днем у майбутньому – відповідна дата закриття зазначена у е-лікарняному та є плановою датою завершення тимчасової непрацездатності або повторного огляду, після якого буде сформовано новий медичний висновок і створено продовжений е-лікарняний тощо.

Відповідний наказ МОЗ:

● Така тимчасова норма діятиме упродовж вересня та допоможе зменшити ризики помилок при формуванні е-лікарняних в окремих випадках – наприклад, коли працівник захворів одразу після прийняття на роботу та дані щодо його працевлаштування не встигли синхронізуватись, або дві застраховані особи мають однакові прізвища, ім’я, по батькові і різницю лише в одну цифру в ідентифікаційному коді тощо.

● Упродовж цього місяця протоколи обміну даними, інформаційні реєстри і системи доопрацюють, аби електронні лікарняні формувались на підставі медичних висновків без технічних помилок.

● Отже, до жовтня е-лікарняний буде ставати підставою для призначення матеріального забезпечення через 5 днів після свого закриття.

● Аби відслідковувати це було легше, статус е-лікарняного автоматично зміниться на "готово до сплати". З цього дня роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних днів призначити працівнику допомогу.

● Після завершення перехідного періоду готовим до сплати е-лікарняний буде ставати, як і передбачено, на наступний день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Тож призначення допомоги відбуватиметься швидше.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла