На тлі російської агресії спостерігається обвал російського фондового ринку.

У п'ятницю, 11 лютого, на російському фондовому ринку продовжився обвал, який спостерігається з початку загострення ситуації на українському кордоні з січня 2022 року.

Станом на 13:01 індекс МосБіржі впав на 3,65 відсотка, до 3522,39 пункту, а індекс РТС — на 4,35 відсотка, до 1479,43 пункту. Про це повідомляє МосБіржа.

Майже всі "блакитні фішки" МосБіржі йдуть вниз. Лідером падіння став "Тінькофф" (мінус 5,28 відсотка, до 5538 рублів), "Магніт" (мінус 3,2 відсотка, до 5060 рублів) і "Новатек" (мінус 3,14 відсотка, до 1580,8 рубля).

Станом на 13:18 за Києвом індекс МосБіржі продовжував зниження.

Акції російського "Газпрому" станом на 13:27 за Києвом впали до позначки 320, 79 руб.

Долар торгується на рівні 75 рублів, євро — 85,37 рубля.

Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: