Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

Сьогодні, 10 лютого 2022 року, зафіксовано просідання російського фондового ринку.

Про це повідомляє МосБиржа. Спостерігається падіння акцій таких найбільших російських компаній як "РУСАЛ аo", "ГМК НорНик", "ЛУКОЙЛ" і "ВТБ ао".

Акції "Газпрому" станом на 11:00 за Києвом опустилися до позначки 328,9 руб.

Падіння акцій "Газпрому" спостерігається з початку 2022 року на тлі загострення військової агресії на адресу України.

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: