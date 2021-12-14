Найбільше доходів було отримано від продажу ліцензій на організацію азартних ігор в гральних залах казино.

Станом на листопад 2021 року до державного бюджету надійшло 1,34 млрд грн доходу від продажу ліцензій на гральний бізнес, що становить лише 18% від запланованих доходів у 7,4 млрд грн.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

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"У серпні 2020 року набув чинності закон, який легалізував гральний бізнес в Україні. Його мета полягала у надходженні додаткових грошей до бюджету, які направили б на підтримку медицини, спорту та культури в Україні. Таким чином, у 2021 році бюджет мав поповнитися на 7,4 млрд грн від продажу ліцензій на азартні ігри. Але поки до бюджету надійшло лише 18% від запланованого доходу - недоотримання склало 6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що станом на листопад цього року найбільше доходів було отримано від продажу ліцензій на організацію азартних ігор в гральних залах казино (360 млн грн) і в мережі Інтернет (304 млн грн), а також від установки ігрових автоматів - 309 млн грн.

Гральний бізнес в Україні: що необхідно знати

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.

11 серпня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізації грального бізнесу.

Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

У вересні 2020 року Кабінет Міністрів створив комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

15 липня 2021 року Верховна Рада в першому читанні схвалила проект закону, який передбачає зменшення податків для грального бізнесу майже у 2 рази.

У бюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри 7,4 мільярда гривень, які повністю підуть у спецфонд держбюджету.

Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо створення Держфонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки", який передбачає, що зазначений спецфонд буде поповнюватися коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

Автор: Богдан Слуцький