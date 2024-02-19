Загальна сума задекларованого доходу за рік склала 147,92 млрд гривень.

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи, отримані у 2022 році. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень. У підсумку, в Україні зросла кількість мільйонерів. Про це в Telegram заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, значна частина декларацій – 112 тисяч – була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444,08 млн гривень.

Водночас на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особи. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи.

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Нардеп додав, що зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,756 трлн гривень, по військовому збору – 526,5 млн гривень.

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

податку на доходи фізичних осіб – 4,539 млрд грн;

військового збору – 946,09 млн грн.

Сплата податків а Україні

За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 мільйона гривень податків до бюджетів різних рівнів. Станом на 1 лютого 2024 року в Реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник, або на 84 обмінники більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів розглядає варіант концепції бронювання, який передбачає прив’язку до сплати податків. Чиновник озвучив інформацію про 6000-7000 гривень податків на місяць як умову бронювання.

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