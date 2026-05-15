Українські дрони можуть створити в Ірані 'зону ураження' на 200 кілометрів, – FT

Країнам Перської затоки сподобалася ця ідея, але їм потрібен дозвіл від США.

Українські безпілотники можна використовувати для створення "зони ураження" в Ірані, подібної до нейтральної смуги вздовж української лінії фронту. вибухівкою. Про це заявив співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times.

"Україні дуже легко створити зону ураження на 200 км углиб іранської території" та вздовж берегової лінії", – сказав він, додавши, що для цього достатньо просто поставити на чергування безпілотники-камікадзе над цим районом.

За його словами, Fire Point могла б зробити те саме, щоб зупинити російські нафтові танкери в Балтійському та Чорному морях, якби західні партнери Києва схвалили такий крок.

Відео дня

Штілерман також сказав, що країнам Перської затоки сподобалася ідея "зони ураження", але вони заявили, що їм "потрібен дозвіл від Америки". США поки що не дали відповіді на цю пропозицію, сказав він.

Штілерман сказав, що компанія виробляє близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, але має можливості для збільшення виробництва. "Нам просто потрібні замовлення і гроші", – сказав він, визнавши при цьому "вузьке місце з двигуном", яке, за його словами, скоро буде вирішено.

Наразі балістичні ракети малої дальності FP-7 і середньої дальності FP-9 компанії проходять польові випробування. Їхня дальність дії в 300 км і 850 км відповідно дозволить наблизитися до ударів по Москві.

Українські технології для Заходу

Раніше ЗМІ писали, що уряди Сполучених Штатів та України розробили проект меморандуму з визначенням умов потенційної нової оборонної угоди між країнами. Ця угода має дозволити Україні експортувати до США військові технології та виробляти дрони на спільних підприємствах з американськими компаніями.

Також Штілерман заявив, що Німеччина потенційно розглядає можливість заміни американських крилатих ракет Tomahawk українськими ракетами "Фламінго".

Вас також можуть зацікавити новини: