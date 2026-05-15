'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на 15 травня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 15 травня, знизився на 3 копійки і становить 44,17 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,57 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 15 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,21 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

