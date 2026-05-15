Розходяться, як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні

У сегменті нових легкових автомобілів лідером серед гібридів залишається кросовер Toyota RAV4.

У квітні автопарк України поповнився більш ніж 3,6 тисячами гібридних легкових авто (HEV і PHEV), що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані наводить "УкрАвтопром".

Нові автомобілі становили 55% від загальної кількості, тоді як у квітні минулого року їх частка була 63%.

У сегменті нових авто лідером серед гібридів залишається Toyota RAV4 – завдяки поєднанню економічності, надійності, високого кліренсу та ліквідності на вторинному ринку. На другому місці розташувався ще один кросовер від популярного японського автовиробника – Yaris Cross.

ТОП-3 нових гібридів місяця:

Toyota RAV4 (347 од.); Toyota Yaris Cross (120 од.); Nissan Qashqai (102 од.).

Серед імпортованих гібридів із пробігом лідером ринку став Ford Escape (97 од.), який цінують за поєднання надійності та доступної ціни. Також до трійки лідерів увійшли KIA Niro (81 од.) та Toyota Prius (76 од.).

Авторинок України – останні новини

Упродовж минулого місяця український автопарк поповнився 5 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових дизельних легкових автомобілів перше місце посів кросовер Renault Duster. Щодо імпортованих вживаних дизельних автомобілів, то тут на першій позиції опинився Renault Mégane.

Повідомлялося також, що минулого місяця в Україні зареєстрували 13,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Серед нових легкових автомобілів із бензиновими ДВЗ на першому місці опинився Hyundai Tucson. Щодо імпортованих вживаних бензинових автомобілів, то перше місце дісталося кросоверу Volkswagen Tiguan.

