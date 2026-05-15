Євро подешевшав в обмінниках і банках: курс валют в Україні наприкінці тижня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,75 грн, а євро – 51,23 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 15 травня, зріс на 1 копійку і складає 44,21 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 7 копійок і становить 51,88 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,69 грн/євро, а курс продажу - 51,44 грн/євро.

Національний банк України встановив на 15 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,44 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 6 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики. Курс долара може залишатися в межах 43,75-44,35 гривні, тоді як євро може коливатися в діапазоні 50,5-52,5 гривні.

