У Львові відзавтра здорожчає проїзд у транспорті: якими будуть тарифи

У Львові від суботи, 16 травня, змінюється вартість проїзду у всьому громадському транспорті. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зокрема, вартість залежатиме від способу оплати:

при оплаті транспортною карткою "ЛеоКарт" для студентів – 11,5 грн (зараз – 8,5 грн);

при оплаті додатком або загальною "ЛеоКарт" – 23 грн (зараз – 17 грн);

при оплаті банківською карткою/телефоном з підтримкою NFC – 26 грн (зараз – 20 грн);

при оплаті готівкою – 30 грн (зараз – 25 грн).

Вартість студентського абонементу на всі види транспорту становитиме 575 грн (зараз – 450 грн), загального абонементу на всі види транспорту – 1150 грн (зараз – 900 грн).

Окрім того, розмір штрафу за безквитковий проїзд підвищується з 400 грн до 520 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку – 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.

За інформацією мерії, куплені раніше квитки будуть дійсними.

Також у міськраді наголосили, що під час попереднього перегляду цін, торік у травні, вартість дизельного пального складала близько 48 грн за літр, сьогодні – вже понад 90 грн.

Що відомо про наміри підвищити вартість проїзду у Києві

В Київській міській державній адміністрації готуються переглянути тарифи на проїзд в громадському транспорті міста. Про це стало відомо 7 квітня.

Зокрема мер Віталій Кличко заявив, що вартість проїзду в столиці залишається найнижчою в Україні. Поточний тариф у 8 гривень не переглядали з 2018 року.

За даними Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, собівартість перевезення одного пасажира у метрополітені столиці на 2026 рік складає 64,53 грн, а в наземному транспорті – 37,57 грн.

