Буданов відповів, чи розглядає РФ ядерний удар по Україні

Росія технічно здатна завдати ядерного удару "будь-якої миті", однак Україна не фіксує ознак підготовки до такого сценарію, каже Буданов.

Росія має технічну можливість завдати ядерного удару по Україні "у будь-який момент", однак наразі Київ не бачить ознак підготовки Кремля до такого сценарію. Про це заявив очільник Офісу президента, ексголова Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю The Times.

Російський ядерний арсенал залишається реальною загрозою для світу, хоча паніка навколо можливого удару, за словами Буданова, часто є перебільшеною.

"Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі", – сказав очільник ОП.

Відео дня

Водночас він підкреслив, що українська розвідка наразі не фіксує підготовчих дій Росії до застосування ядерної зброї.

"Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", – заявив Буданов.

Мирні переговори

Також він заявив, що вірить у результативність мирного процесу та можливість завершення війни шляхом переговорів. За його словами, багаторічна робота з російськими структурами дає йому розуміння "червоних ліній" Кремля та методів ведення перемовин.

"Ми мали з ними справу багато років, тому повірте, я знаю, як з ними розмовляти", – сказав він.

Буданов зазначив, що Україна вже перетворюється не лише на отримувача західної допомоги, а й на експортера військових технологій та досвіду, особливо у сфері безпілотників.

За його словами, західні союзники стикаються з проблемою виснаження запасів дорогих ракет ППО, які використовуються для знищення дешевих дронів.

Буданов вважає, що майбутні війни дедалі більше вестимуться за допомогою автономних "розумних" безпілотників, і Україна вже має відповідні прототипи.

Ядерна зброя РФ - останні новини

Нагадаємо, нещодавно диктатор Володимир Путін повідомив і про начебто успішне випробування підводного апарату "Посейдон". Це аналог "Бурєвєстніка", але для субмарин. Втім, недоліки залишаються ті самі - надмірна ціна і відсутність реального сценарію, в якому від цієї зброї буде користь.

Вас також можуть зацікавити новини: