Китай закупає величезну партію американських літаків, але США хотіли продати ще більше

Раніше західні ЗМІ писали про можливе замовлення Китаєм близько 500 вузькофюзеляжних літаків.

Китай погодився придбати 200 літаків компанії Boeing під час візиту президента США Дональда Трампа до Пекіну, повідомляє Reuters.

"Одне з рішень, на яке він (лідер Китаю Сі Цзіньпін, – УНІАН) сьогодні погодився, – це замовлення 200 літаків… 200 великих літаків", – цитує агенція слова Трампа.

Акції компанії Boeing впали на 4,1% під час торгів на ринку 14 травня. Річ у тім, що раніше ЗМІ повідомляли про можливе замовлення Китаєм значно більшої кількості літаків. Передбачалася закупівля 500 "крилатих машин" Boeing моделі 737 MAX, а також, імовірно, десятків дорожчих широкофюзеляжних авіалайнерів. Повідомлялося, що Китай також вів переговори щодо аналогічної за масштабом угоди з європейським Airbus.

Конкуруючі авіавиробники давно змагаються за продажі в Китай – другому за розміром авіаційному ринку у світі. У 2010-х роках Airbus випередив Boeing і здобув більшу частку ринку, навіть відкривши фінальну складальну лінію літаків A320 у Тяньцзіні.

Пекіну доводиться закуповувати літаки в обох виробників, щоб встигати за стрімким зростанням попиту на авіаперевезення. За оцінками аналітиків, зараз Китаю потрібно замовити до 1000 нових літаків. За ринковими прогнозами як Boeing, так і Airbus, загалом країні знадобиться щонайменше 9000 нових реактивних літаків до 2045 року.

Останнє велике замовлення Китаю у Boeing було під час візиту Трампа до Пекіна в листопаді 2017 року, коли було погоджено закупівлю 300 літаків. Після цього відносини між двома країнами погіршилися, так що обсяги замовлень впали.

Невідомо, коли саме розпочнуться поставки нових американських літаків. Також немає інформації про конкретні типи машин.

Паралельно з авіаційними питаннями сьогодні вирішується доля технологічного ринку. За даними Reuters, США офіційно схвалили продаж чипів Nvidia для десяти китайських компаній.

Йдеться про модель H200, розроблену для високопродуктивних обчислень і завдань штучного інтелекту. До списку схвалених покупців входять зокрема Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo та Foxconn. Кожна компанія може купити до 75 000 чіпів безпосередньо у Nvidia або через посередників. Водночас, попри дозвіл, жодного фактичного постачання поки не відбулося.

Візит Трампа до Китаю –останні новини

Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна з триденним державним візитом. У межах поїздки відбулася його зустріч із лідером Китая. Разом із Трампом до Піднебесної прибули керівники провідних американських компаній. Серед них – глава Tesla і SpaceX Ілон Маск, генеральний директор Apple Тім Кук, а також очільник NVIDIA Дженсен Хуанг.

За даними The New York Times, у перший день візиту президент США провів розмову з лідером Китаю у примирливому тоні, що контрастувало з попередніми публічними заявами. Натомість Сі Цзіньпін 14 травня майже не вдавався до дипломатичних компліментів, одразу окреслив жорсткі рамки переговорів і зайняв більш конфронтаційну позицію, зокрема щодо Тайваню.

