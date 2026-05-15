В столичному Голосіївському лісі з'явилася нова екостежка, що ідеально підходить для дітей

В Голосіївському лісі, розташованому просто посеред Києва, з'явилася нова еколого-пізнавальна стежка "Перстень Мавки" протяжністю 1500 метрів, розрахована насамперед для дітей та людей літнього віку.

Як повідомляється на сайті Національного природного парку "Голосіївський", ця стежка знаходиться біля вул. Академіка Заболотного на перетині доріг, які ведуть до Головної астрономічної обсерваторії Національної академії України та Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

Колір маркування маршруту – жовтий і зелений, а сама стежка має форму краплі (петлі), де збігаються початок і кінець маршруту.

Символом маршруту обрали квітку наперстянки – рідкісну рослину, яку можна побачити на території парку. Однією з ключових екскурсійних зупинок є галявина наперстянки, квіти якої нагадують золоті наперстки.

Загалом екостежка знайомить відвідувачів із рослинним і тваринним світом Голосіївського лісу, історією місцевості, легендами та історико-культурним оточенням. Ця частина лісу розташована в центрі перетину шляхів до таких історико-культурних пам'яток, як Свято-Пантелеймонівський монастир (Феофанія), Китаївська пустинь, Голосіївська пустинь та Гнилецький монастир із печерами у Церковщині.

Одразу при вході до Голосіївського лісу, за вулицею Академіка Тронька, на узліссі навесні квітують фіалка запашна та мати-й-мачуха, а далі починається типовий для Голосієва дубово-грабовий ліс.

Також на маршруті можна побачити кілька галявин, інформаційні щити, лавочки, альтанку та інсталяції слідів птахів і звірів, фігурки зайчика та їжачка (ці інсталяції створила скульпторка Ірина Контар).

Крім того, неподалік маршруту можна побачити так звані "блакитні дуби", чий незвичний колір створюють накипні лишайники світло-блакитного відтінку.

Інші пішохідні маршрути в Голосіївському лісі

Як раніше розповідав УНІАН.Туризм, загалом в Голосіївському лісі є кілька туристичних маршрутів – як облагороджених, так і обмежених напівпрофесійною розміткою на деревах. Тут є невеличкі маршрути на пару годинку-півтори, так і більш складні на півдня.

При цьому гуляти лісом приємно в будь-яку пору року, навіть взимку, коли багато снігу.

