Угорщина назвала плани ЄС покарати Будапешт "шантажем".

Курс угорської валюти форинт знизився щодо євро, а ціни на угорські облігації впали в понеділок, 29 січня, після того, як ЄС заявив, що саботує економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті 1 лютого. Про це повідомляє видання Financial Times.

В Угорщині при цьому заявили, що кинуть виклик тиску ЄС щодо схвалення чотирирічного пакету допомоги Україні на суму 50 млрд євро на спеціальному саміті, запланованому на кінець цього тижня.

Угорщина назвала плани блоку покарати Будапешт, якщо він не дотримається лінії, "шантажем" і пообіцяла не здаватися.

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"Угорщина не піддається шантажу. Документ, розроблений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, що уряд Угорщини говорив протягом тривалого часу: доступ до фондів ЄС використовується для політичних цілей. Шантаж", – цитує видання міністра ЄС Угорщини Яноша Бока.

Допомога Україні від ЄС – останні новини

В понеділок, 29 січня, стало відомо, що ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт знову заблокує нову допомогу Україні. Зокрема, Брюссель розробив відповідний план, який демонструє загострення боротьби між ЄС і Угорщиною. За даними Financial Times, Брюссель виклав стратегію, спрямовану на усунення економічних недоліків Угорщини, підрив її валюти і обвал довіри інвесторів у спробі завдати шкоди, якщо Будапешт відмовиться зняти вето з допомоги Києву.

Угорщина, в свою чергу, заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

У грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро під час саміту ЄС в Брюсселі. На саміті 1 лютого лідери Євросоюзу знову спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні повідомляв, що попередньо всі 27 країн-членів Євросоюзу погодилися на 4-річну програму підтримки України у 50 млрд євро.

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