Lufthansa програла апеляцію на суму 200 мільйонів євро у суперечці з Ryanair

Рішення суду було ухвалено за позовом компанії Ryanair.

Lufthansa програла апеляцію на рішення суду про недійсність схвалення Європейським Союзом державної допомоги, яку вона отримала під час пандемії COVID-19. Це стало значною перемогою для компанії Ryanair, пише The Independent.

Європейський суд відхилив позов авіакомпанії, тим самим підтвердивши рішення Генерального суду, який скасував початкове схвалення Європейською комісією рекапіталізації Lufthansa.

Ryanair привітала це рішення і закликала Lufthansa негайно повернути 200 мільйонів євро, отриманих як компенсація. Представник компанії заявив: "Сьогоднішнє рішення Суду Європейського Союзу ще раз підтверджує те, що було очевидним з самого початку: надана Німеччиною фінансова допомога Lufthansa у розмірі 6 мільярдів євро у зв'язку з COVID-19 була незаконною державною допомогою, яка спотворила конкуренцію".

Відео дня

Початкове рішення суду датується 2023 роком і було винесено після судового позову, поданого компанією Ryanair.

"Ми беремо до відома рішення Європейського суду. Водночас ми хотіли б зазначити, що розслідування Європейської комісії, яке триває з 2024 року і має на меті ухвалити нове рішення, тепер може враховувати рішення Європейського суду. Ми будемо конструктивно брати участь у поточному процесі та перебуваємо в тісному контакті з усіма відповідними установами", – заявила Lufthansa.

Це рішення ухвалено на тлі суперечки Lufthansa з профспілкою пілотів щодо пенсій та страйку. У вівторок група заявила, що скоротить 20 000 ближньомагістральних рейсів до жовтня включно, а раніше цього місяця оголосила про повне виведення з експлуатації 27 літаків CityLine, пославшись на підвищення цін на авіаційне паливо та витрати, пов'язані зі страйком.

Lufthansa - останні новини

Нагадаємо, що Lufthansa значно скоротить норму безкоштовного перевезення ручної поклажі в економ-класі за найдешевшими квитками. Експерти вважають, що це рішення фактично завершує перетворення преміального авіаперевізника на лоукостер на коротких і середніх маршрутах.

А на далекомагістральному флоті авіакомпанії зміниться категорія крісел у бізнес-класі в рамках проєкту Allegris. Такі місця бізнес-класу будуть оснащені кабінами з дверима та персональними шафами, а крісла – системою обігріву та охолодження.

Вас також можуть зацікавити новини: