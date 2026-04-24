В Індії в тигрових заповідниках ввели важливу заборону для туристів, - BBC

Рішення Верховного суду, прийняте в листопаді 2025 року, призвело до заборони мобільних телефонів у основних туристичних зонах деяких тигрових заповідників країни.

Для туристів, які приїжджають до Індії на сафарі, зробити знімок тигра є справжньою мрією. Але завдяки рішенню Верховного суду Індії, цю сцену ліси Індії більше не побачать, повідомляє BBC.

Пояснюється, що ці пристрої, а також поведінка туристів-сафарі під час їх використання, були визнані надто небезпечними як для людей, так і для дикої природи.

Зокрема, в публікації згадується випадок, який стався в лютому цього року. На відео, яке швидко поширилося в мережі, дикий тигр у національному парку Рантхамбор у штаті Раджастхан був оточений кількома сафарі-автомобілями.

Хижак був змушений обходити їх, щоб втекти до лісу, тоді як за кілька метрів від нього туристи роблять фотографії та кричать. Видання поділилося, що на кадрах тварина виглядає загнаною в глухий кут та напруженою.

"В Індії такі випадки скупчення людей поблизу диких тварин, які називають "сафарі-заторами", стають дедалі частішими", - зазначається в статті.

Видання зауважило, що рішення Верховного суду Індії виглядає як реакція на дедалі гострішу проблему: туристи вже не просто хочуть спостерігати за дикою природою, а й прагнуть зафіксувати на камеру, як вони це роблять.

"Люди стали надто необачними, намагаючись сфотографуватися з тваринами, і траплялися випадки, коли телефон випадав, а гідам доводилося вистрибувати з джипа, щоб його підібрати", - розповіла журналістка з Індії Чарукесі Рамадураї.

Також вона пригадала й випадок з дитиною, який міг би закінчитися трагічно:

"Був випадок, коли дитина випала з джипа, бо мати робила селфі, а дитину відштовхнули вбік. Гіду довелося вистрибнути й підібрати дитину – тигр був усього за кілька метрів".

Видання наводить дані, які свідчать, що в Індії мешкає понад 3 600 диких бенгальських тигрів. Це становить близько 75% світової популяції диких тигрів.

"Більшість із них мешкає в одному з 58 офіційних тигрових заповідників країни, таких як Національний парк Рантхамбор у Раджастхані та Національний парк Джим Корбетт в Уттаракханді", - йдеться в статті.

Зазначається, що хоча бенгальський тигр і надалі залишається видом, що перебуває під загрозою зникнення, завдяки природоохоронним заходам в Індії його чисельність подвоїлася у період з 2010 по 2022 рік.

Водночас, із зростанням популяції з’явився підвищений попит на сафарі з тиграми, що супроводжується відсутністю належної поваги до дикої природи та розуміння того, наскільки небезпечними можуть бути ці тварини.

Видання поділилося, що за останні п’ять років тигри стали причиною 418 випадкових смертей в Індії.

