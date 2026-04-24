Рейтинги Путіна в Росії котяться до пекла, – опитування

Росіяни були щасливі у війні, але ось блокування інтернету їх уже розлютило.

Путін продовжує втрачати довіру народу. Свіжі дані щотижневого соцопитування фіксують подальше зростання невдоволення. Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) зафіксував падіння рейтингів диктатора вже протягом 7 тижнів поспіль.

Так, за останній тиждень рівеньсхвалення діяльності Путіна знизився ще на 1,1 процентного пункту – до 65,6%. Цікаво, що схвалення роботи прем'єр-міністра Росії та уряду в цілому знижується вдвічі повільніше – на 0,4 і 0,5 процентного пункту відповідно.

Інший показник – рівень довіри – у Путіна теж знижується: мінус 1 процентний пункт за тиждень – до 71%.

На цьому тлі примітно, що у росіян зросла довіра до номінальної опозиції (яка такою насправді не є). Так, за останній тиждень помітно підскочив рівень довіри до голови компартії Геннадія Зюганова (+2,5 п.п.) і голови партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова (+2,6 п.п.). Раніше обидва, помітивши зростання невдоволення блокуваннями інтернету в РФ, почали публічно критикувати Роскомнадзор і всю систему блокувань.

Як писав УНІАН, у Росії все більше публічних осіб – від політиків до блогерів – починають відкрито критикувати владу та економічну ситуацію на тлі війни проти України. Зокрема, лідер КПРФ Геннадій Зюганов попередив про ризики економічної нестабільності та порівняв нинішні процеси з потрясіннями 1917 року.

Водночас активізувалися інфлюенсери, які говорять про інфляцію, проблеми бізнесу та перебої з інтернетом, а також з’являється критика навіть серед частини провоєнних блогерів на тлі ударів по інфраструктурі РФ.

