Рейтинги Путіна в Росії котяться до пекла, – опитування

Путін продовжує втрачати довіру народу. Свіжі дані щотижневого соцопитування фіксують подальше зростання невдоволення. Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) зафіксував падіння рейтингів диктатора вже протягом 7 тижнів поспіль.
Так, за останній тиждень рівеньсхвалення діяльності Путіна знизився ще на 1,1 процентного пункту – до 65,6%. Цікаво, що схвалення роботи прем'єр-міністра Росії та уряду в цілому знижується вдвічі повільніше – на 0,4 і 0,5 процентного пункту відповідно.
Інший показник – рівень довіри – у Путіна теж знижується: мінус 1 процентний пункт за тиждень – до 71%.
На цьому тлі примітно, що у росіян зросла довіра до номінальної опозиції (яка такою насправді не є). Так, за останній тиждень помітно підскочив рівень довіри до голови компартії Геннадія Зюганова (+2,5 п.п.) і голови партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова (+2,6 п.п.). Раніше обидва, помітивши зростання невдоволення блокуваннями інтернету в РФ, почали публічно критикувати Роскомнадзор і всю систему блокувань.
Як писав УНІАН, у Росії все більше публічних осіб – від політиків до блогерів – починають відкрито критикувати владу та економічну ситуацію на тлі війни проти України. Зокрема, лідер КПРФ Геннадій Зюганов попередив про ризики економічної нестабільності та порівняв нинішні процеси з потрясіннями 1917 року.
Водночас активізувалися інфлюенсери, які говорять про інфляцію, проблеми бізнесу та перебої з інтернетом, а також з’являється критика навіть серед частини провоєнних блогерів на тлі ударів по інфраструктурі РФ.