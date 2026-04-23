Путін пов'язав відключення інтернету в Росії з 'антитерористичними заходами'

Жителі Росії стикаються з обмеженнями інтернету, зокрема, через заходи щодо боротьби з терористичними загрозами. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, пишуть росЗМІ.

"Жителі Росії стикаються з обмеженнями інтернету, в тому числі у великих містах, нечасто, але таке трапляється", – сказав він.

За словами Путіна, широке інформування людей про обмеження інтернету для запобігання терактам може завдати шкоди безпеці країни. Він додав, що потрібно опрацювати механізм безперебійної роботи "життєзабезпечуючих інтернет-сервісів" за умов обмежень мобільного інтернету.

"Необхідно забезпечити тісну координацію між правоохоронними органами та суто цивільними структурами... Ми завжди розраховуємо на те, що й самі правоохоронні органи проявлятимуть винахідливість у своїй роботі та враховуватимуть життєво важливі інтереси громадян країни, заради яких ми всі й працюємо", - заявив глава Кремля.

Також Путін зазначив, що "деякі теракти в Росії не вдається запобігти". Проте він запевнив, що для нього "безпека людей – завжди в пріоритеті".

У Росії зростає невдоволення владою через обмеження в інтернеті

Раніше Associated Press писало, що посилення обмежень в інтернеті в Росії викликає розчарування і критику навіть з боку прихильників Кремля. Через це кілька десятків росіян навіть провели "санкціонований мітинг", а також "подали позови".

Опозиційний політик Борис Надєждін заявив, що суспільне невдоволення обмеженнями "величезне", і люди готові брати участь у дозволених і безпечних протестах.

