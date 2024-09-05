В Україні прискорилося зростання ВВП всупереч відключенню світла: у Мінекономіки пояснили

Зазначається, що нинішні показники відповідають прогнозам.

У липні прискорилося зростання валового внутрішнього продукту України до 2,7% після 1,6% у червні. Така ситуація склалася через раннє збирання врожаю.

"У результаті за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що загалом відповідає прогнозованим тенденціям", - ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Зазначається, що в липні економіка працювала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків відключень світла через її дефіцит електроенергії, що ускладнювало активність підприємств на тлі зростання витрат і споживачів.

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Водночас негативний вплив дефіциту електроенергії вдалося компенсувати завдяки:

адаптації до складних умов роботи, зокрема, можливості окремих виробників забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;

ранньому початку збору врожаю озимих культур через погоду;

стабільній роботі Українського морського коридору;

бюджетному фінансуванню будівництва інженерних споруд.

Зростання економіки України у 2024 році - прогнози

У лютому в Мінекономіки оцінили зростання ВВП у січні на рівні 3,5% порівняно з аналогічним періодом позаминулого року.

Пізніше перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання економіки за результатами 2024 року прогнозують на рівні щонайменше 4,6%.

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