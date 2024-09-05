В Україні прискорилося зростання ВВП всупереч відключенню світла: у Мінекономіки пояснили

У липні прискорилося зростання валового внутрішнього продукту України до 2,7% після 1,6% у червні. Така ситуація склалася через раннє збирання врожаю.
"У результаті за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що загалом відповідає прогнозованим тенденціям", - ідеться в повідомленні Мінекономіки.
Зазначається, що в липні економіка працювала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків відключень світла через її дефіцит електроенергії, що ускладнювало активність підприємств на тлі зростання витрат і споживачів.
Водночас негативний вплив дефіциту електроенергії вдалося компенсувати завдяки:
- адаптації до складних умов роботи, зокрема, можливості окремих виробників забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;
- ранньому початку збору врожаю озимих культур через погоду;
- стабільній роботі Українського морського коридору;
- бюджетному фінансуванню будівництва інженерних споруд.
Зростання економіки України у 2024 році - прогнози
У лютому в Мінекономіки оцінили зростання ВВП у січні на рівні 3,5% порівняно з аналогічним періодом позаминулого року.
Пізніше перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що зростання економіки за результатами 2024 року прогнозують на рівні щонайменше 4,6%.