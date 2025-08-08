Розроблені урядом сценарії враховують припинення вогню або ж продовження бойових дій в 2026 році.

Уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України на наступні три роки, який передбачає два сценарії зростання економіки.

Про це йдеться в постанові уряду № 946.

Перший сценарій передбачає припинення вогню вже у 2026 році. За такого розвитку подій ВВП України зростатиме такими темпами:

2026 – 4,5%;

2027 – 5%;

2028 – 5,7%.

Інфляція станом на кінець року в цей період знижуватиметься до таких показників:

2026 – 8,6%;

2027 – 5,9%;

2028 – 5,3%.

За другого сценарію бойові дії в Україні продовжуватимуться і наступного року, в такому разі макроекономічні показники будуть песимістичнішими. Так, зростання ВВП в наступні три роки може скласти:

2026 – 2,4%;

2027 – 4,7%;

2028 – 4,5%.

Інфляція на кінець року передбачається на рівні:

2026 – 9,9%;

2027 – 9,4%;

2028 – 7,5%.

Економічний прогноз для України – останні новини

Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку на 2026-2028 роки, згідно з яким середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень вже наступного року і продовжить зростання надалі.

В Бюджетній декларації на 2026-2028 роки уряд підготував два сценарії щодо економічного розвитку Україні і зокрема розміру військових видатків, які враховують як припинення вогню з наступного року, так і продовження бойових дій.

