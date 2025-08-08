Уряд схвалив Прогноз економічного розвитку України на наступні три роки, який передбачає два сценарії зростання економіки.
Про це йдеться в постанові уряду № 946.
Перший сценарій передбачає припинення вогню вже у 2026 році. За такого розвитку подій ВВП України зростатиме такими темпами:
- 2026 – 4,5%;
- 2027 – 5%;
- 2028 – 5,7%.
Інфляція станом на кінець року в цей період знижуватиметься до таких показників:
- 2026 – 8,6%;
- 2027 – 5,9%;
- 2028 – 5,3%.
За другого сценарію бойові дії в Україні продовжуватимуться і наступного року, в такому разі макроекономічні показники будуть песимістичнішими. Так, зростання ВВП в наступні три роки може скласти:
- 2026 – 2,4%;
- 2027 – 4,7%;
- 2028 – 4,5%.
Інфляція на кінець року передбачається на рівні:
- 2026 – 9,9%;
- 2027 – 9,4%;
- 2028 – 7,5%.
Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку на 2026-2028 роки, згідно з яким середня зарплата в Україні перевищить 30 тисяч гривень вже наступного року і продовжить зростання надалі.
