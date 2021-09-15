Найближчим часом в Україні планують посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності на коронавірус.

Вітчизняні експерти спрогнозували, як можливе посилення карантину й локдаун можуть вплинути на економіку України.

Про це пише "Обозреватель".

За словами аналітика Concorde Capital Євгенії Ахтирко, різких коливань курсу валют очікувати не варто.

"Це не перший локдаун, найімовірніше, він дуже строгим не буде. Громадяни вже знають, чого очікувати. Якщо говорити про бізнес, він також знає, як на це реагувати. Тому щодо курсу ми не очікуємо реакції жодних гравців валютного ринку", - каже вона. І додає, що восени гривня повільно послаблюватиметься, проте це не пов'язано з карантином.

Як пояснює експерт Сергій Марченко, посилений карантин може негативно вплинути на ринок праці - деякі підприємства тимчасово закриються й відправлять працівників у неоплачувані відпустки. Дехто з них шукатиме нову роботу.

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"Ці люди будуть виходити на ринок праці й "тиснути" на нього. А чим більше робочої сили на ринку праці, тим дешевше роботодавці можуть найняти людей. Хтось не погодиться на нижчу оплату, а хтось погодиться, тому що йому нема на що жити", – говорить експерт.

Згідно з його прогнозом, зарплати при цьому впадуть у межах 2-3%.

Що стосується сектору послуг, то він може постраждати чи не найбільше. Втім, як переконує радник президента з економічних питань Олег Устенко, масштаби будуть не такими, як у Європі.

"Дійсно, потенційно надходження коштів до державного бюджету може бути зменшене. Також, якщо ви згадаєте минулі локдауни, українська влада надавала підтримку бізнесу, який підпав під обмеження. Ті 8 тисяч гривень, про які вже всі забули, це гроші, які держава витрачала з бюджету", - нагадав Устенко. І допустив, що держава може знову надати таку допомогу, якщо локдаун буде тривалим.

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Нині вітчизняна економіка перебуває в траєкторії зростання і локдаун може вплинути лише на те, наскільки активним воно буде, додає Устенко.

Мінімальний вплив на бюджет від посилення карантину прогнозує і глава Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

"Вплив буде мінімальним і, за великим рахунком, пропорційним впливу карантинних обмежень на економічну діяльність. Період обмежень навряд чи буде більшим, ніж він був навесні цього року. Можливо, окрему роль локдаун відіграє для тих секторів, які більшою мірою отримують негативні наслідки від обмежень, але навіть ці наслідки зараз можуть бути менші", - каже експерт.

Адаптивний карантин в Україні

Через епідемію коронавірусу в Україні запровадили адаптивний карантин. Країну поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. Найслабші обмежувальні заходи в "зеленій" зоні, а найсуворіші – в "червоній". Поки вся українська держава - "зелена", однак останніми днями ходить інформація про перехід до "жовтої" зони.

13 вересня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації.

У МОЗ переконані, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя".

Автор: Юрій Годован