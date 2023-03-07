Естонія пропонує ЄС вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту.

Для посилення ефекту антиросійських санкцій ЄС має вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, зазначивши, що такий крок обмежить можливості РФ фінансувати війну в Україні, повідомляє Bloomberg.

За словами глави МЗС Естонії, лідери ЄС також мають посилити санкції проти російських банків та ядерної енергетики.

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Рейнсалу також зазначив, що ЄС має боротися з методами обходу санкцій, які дозволяють уряду РФ отримувати доступ до технологій для підживлення своєї військової машини.

"Ми маємо встановити верхню межу ціни на російську сиру нафту, щоб вона не дозволяла російській державі отримувати надприбутки", - сказав Рейнсалу.

Рейнсалу заявив, що банківська та страхова системи Росії все ще можуть працювати в міжнародній мережі транзакцій SWIFT, в той час як верхня межа ціни на нафту має бути поширена на природний газ.

Санкції проти агресора і ситуація з нефью

У грудні 2022 року в рамках чергового санкційного пакету проти РФ було введено стелю цін на нафту. Після введення цінової стелі сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

Крім того, з 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

У відповідь на такі обмеження, президент країни-агресора Путін заборонив експорт нафти за ціновою стелею, а в ЗМІ з'явилася інформація про те, що то Росія збільшує тіньовий флот для перевезення нафти в обхід санкцій.

Станом на початок березня 2023 року в Кремлі визнали, що з початку війни в Україні нафта впала в ціні вдвічі. Крім того, РФ вже на офіційному рівні підтвердила, що через санкції втрата видобутку нафти неминуча.

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