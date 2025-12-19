Президент України вважає цю підтримку сигналом для російського диктатора Путіна.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що затвердження підтримки від Норвегії на наступний рік зміцнить спроможності України протидіяти російській агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у мережі X.

"Сьогодні парламент Норвегії затвердив допомогу Україні в розмірі 8,2 млрд доларів на 2026 рік. Дякую за це прем'єр-міністру Йонасу Гару Стере, парламенту та всій Норвегії", - наголосив Зеленський.

Також президент завив, що в Україні вдячні Норвегії за її довгострокову військову та гуманітарну підтримку, яка "є свідченням справжнього лідерства, відданості та стратегічної надійності".

"Такі внески зміцнюють здатність України протистояти російській агресії і дають чіткий сигнал режиму Путіна: Україна й надалі матиме підтримку від своїх союзників і зможе зупинити Росію та відновити тривалий мир", - підкреслив Зеленський.

Крім того, на його переконання, кожен прояв подібної підтримки послаблює російські наміри "нав'язати Європі страх і розгубленість".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Норвегії заявляли про готовність зберегти підтримку України у наступному році на рівні 2025 року. Зазначалося також, що у парламенті країни існує широка підтримка українського напряму.

Окрім того, восени Норвегія виділила близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу для України взимку.

