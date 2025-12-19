Норвегія надає Україні довгострокову підтримку / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що затвердження підтримки від Норвегії на наступний рік зміцнить спроможності України протидіяти російській агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у мережі X

"Сьогодні парламент Норвегії затвердив допомогу Україні в розмірі 8,2 млрд доларів на 2026 рік. Дякую за це прем'єр-міністру Йонасу Гару Стере, парламенту та всій Норвегії", - наголосив Зеленський. 

Також президент завив, що в Україні вдячні Норвегії за її довгострокову військову та гуманітарну підтримку, яка "є свідченням справжнього лідерства, відданості та стратегічної надійності".

"Такі внески зміцнюють здатність України протистояти російській агресії і дають чіткий сигнал режиму Путіна: Україна й надалі матиме підтримку від своїх союзників і зможе зупинити Росію та відновити тривалий мир", - підкреслив Зеленський. 

Крім того, на його переконання, кожен прояв подібної підтримки послаблює російські наміри "нав'язати Європі страх і розгубленість".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Норвегії заявляли про готовність зберегти підтримку України у наступному році на рівні 2025 року. Зазначалося також, що у парламенті країни існує широка підтримка українського напряму.

Окрім того, восени Норвегія виділила близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу для України взимку.

