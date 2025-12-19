За оцінками ЄС, Україна потребує протягом наступних двох років 135 мільярдів євро.

Європейський Союз повернеться до питання фінансування України, якщо погодженого в ніч на 19 грудня кредиту виявиться недостатньо, і зможе знайти необхідні рішення.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю LRT.

"Питання фінансування вирішено. Європейський Союз знайшов спосіб фінансувати Україну на суму 90 мільярдів євро у 2026-27 роках. Це рішення вирішує всі питання, пов'язані з потребами України на даний момент. Ми повернемося до питання фінансування на наступному черговому засіданні Європейської ради", – зауважив президент Литви.

Відео дня

Зазначається, що, за оцінками ЄС, Україні знадобиться додатково 135 мільярдів євро для покриття своїх потреб протягом наступних двох років.

Литовський лідер додав, що в разі, якщо Киэву буде необхідне додаткове фінансування, Єворосоюз знайде рішення.

"Якщо будуть потрібні додаткові кошти, Європейський Союз готовий шукати рішення, і ці рішення будуть знайдені", - зауважив Науседа.

Допомога Україні - останні новини

В ніч на 19 грудня після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на 2026-27 роки. Позика надається за рахунок коштів ЄС, а не заморожених російських активів, як передбачалося спочатку. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна буде зобов’язана повернути ці гроші лише після того, як Росія виплатить репарації.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував європейським партнерам за ухвалене рішення і зазначив, що кошти для Києва безповоротні та безвідсоткові. Разом з тим, очільник фінансового відомства зауважив, що робота над репараційною позикою за російський кошт триває.

Раніше російський Центробанк погрожував ЄС судами та конфіскацією європейських активів в разі використання російських коштів. Експерти зазначають, що хоча суди і не зможуть заблокувати виділення репараційного кредиту, але судова тяганина довкола цього питання може бути тривалою.

Вас також можуть зацікавити новини: