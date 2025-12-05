Україна є найважливішим пріоритетом Швеції у сфері зовнішньої політики, підкреслив міністр міжнародного розвитку.

Швеція протягом найближчих років поетапно припинить надання допомоги п’ятьом країнам і спрямує ці кошти на збільшення підтримки України.

Про це повідомив шведський уряд, пише Reuters.

Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенжамін Доуса заявив, що країна планує згорнути допомогу Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.

"Україна - найважливіший пріоритет Швеції у сфері зовнішньої політики та політики розвитку, і тому уряд збільшить допомогу Україні щонайменше до 10 мільярдів крон (1,06 млрд доларів) у 2026 році", - цитує видання міністра.

За його словами, ці заходи дозволять упродовж наступних двох років вивільнити понад 2 мільярди крон (близько 212,7 миллиона долларов), які можна буде переорієнтувати на Україну, зокрема на проєкти з відновлення енергетичної інфраструктури.

Швеція вже скоротила допомогу більш ніж 10 країнам після приходу нинішнього уряду у 2022 році, зокрема Буркіна-Фасо та Малі.

Країна - великий донор розвитку та гуманітарної допомоги: протягом останніх трьох років річний бюджет становив 56 мільярдів крон або майже 6 млрд доларів. Уряд заявив, що на 2026–2028 роки цю суму буде зменшено до 53 мільярдів крон або майжне 5,6 млрд доларів на рік, а витрати – перерозподілено, зокрема частину коштів буде спрямовано на покриття витрат, пов’язаних з імміграцією та репатріацією мігрантів.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

Комісар Європеського Союзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав європейських партнерів надати Україні фінансову підтримку, що дозволить зміцнити власну безпеку країн-членів блоку.

Сама Бельгія відхиляє нову юридичну пропозицію Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні. Останні заяви Бельгії можуть спонукати чиновників ретельніше розглянути інші варіанти фінансування.

Єврокомісія також запропонувала, щоб країни надали Україні мільярдні гранти, або щоб блок колективно взяв на себе спільний борг для забезпечення позики.

