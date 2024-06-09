Країни "Групи семи" надішлють "нове жорстке попередження" невеликим китайським банкам щодо припинення допомоги Росії в ухиленні від західних санкцій.

Країни "Групи семи" (G7) планують попередити невеликі китайські банки про ризики у зв'язку зі співпрацею з Російською Федерацією. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

За інформацією видання, офіційні особи США очікують, що наступного тижня країни G7 надішлють нове жорстке попередження невеликим китайським банкам щодо припинення допомоги Росії в ухиленні від західних санкцій.

"Очікується, що лідери, які збираються на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром Джорджією Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити", - пише ЗМІ. Відео дня

При цьому джерела видання стверджують, що країни G7 не вживатимуть жодних негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження їхнього доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара.

"Вони зосереджені на невеликих установах, а не на найбільших китайських банках", - ідеться у статті.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Наприкінці травня у Китаї зробили офіційну заяву щодо участі у мирному саміті в Швейцарії. В МЗС країни повідомили, що Китай не братиме участь у заході, оскільки він не відповідає його очікуванням, які включають участь як Росії, так і України.

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