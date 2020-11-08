Мета візиту - обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку в Facebook.

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Відзначається, що в рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).

Шевченко перебуватиме в США до 13 листопада.

Хронологія подій

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової 18-місячної програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 мільярда доларів.

22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

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Автор: Богдан Слуцький