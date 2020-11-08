У рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом МВФ, СБ та IFC / фото УНІАН Володимир Гонтар
Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув з офіційним робочим візитом до Вашингтона з метою обговорення стану та перспектив співпраці України з міжнародними партнерами.
Про це повідомила прес-служба Нацбанку в Facebook.
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Відзначається, що в рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC).
Скріншот з Facebook
Шевченко перебуватиме в США до 13 листопада.
Хронологія подій
- 9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової 18-місячної програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 мільярда доларів.
- 22 жовтня 2020 року Голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.
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